覚醒剤を使用したとして16歳の少年が逮捕されました。 【写真を見る】「危険性ない」は誤り少年の薬物事件が10年前の2倍に16歳を覚醒剤使用の疑いで逮捕 熊本市 少年は「好奇心があった」と話し、容疑を認めているということです。 覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む16歳の会社員の少年です。 警察によりますと、少年は4月中旬、熊本県内などで覚醒剤を使用した疑いが持たれています。 警察は「少