「ジャスミンとアプリコットのコーヒーソーダ」ゴディバ ジャパンが運営するGODIVA cafe（以下、ゴディバカフェ）は、4月24日から、京都 小川珈琲と共同開発した「ジャスミンとアプリコットのコーヒーソーダ」を販売する。小川珈琲のチーフバリスタ 吉川寿子氏と共同開発したオリジナルドリンク「ジャスミンとアプリコットのコーヒーソーダ」は、ジャスミンの香りとアプリコットのフルーティーさが弾ける、さわやかなコーヒーソー