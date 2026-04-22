人気漫画「ワンピース」と熊本県が連携した「熊本復興プロジェクト」の一環で、バンダイが販売している「ワンピース プレミアムカードコレクション 熊本県スペシャル」が今日（4月22日）、再販されました。 【視聴者提供】販売店には列が… 熊本県内には、復興のシンボルとして「麦わらの一味」の像が10体点在していて、プレミアムカードはその場所を中心に、15か所で先行販売されました。 初回となる