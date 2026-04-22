4月20日、女優の三吉彩花がインスタグラムを更新。大胆な“タトゥーショット”を公開し、注目を集めている。【写真】上半身を露わに…三吉彩花の美しすぎる大胆タトゥー姿「三吉さんは背中をあらわにした4枚のバックショットを投稿。ジュエリーブランド『ブシュロン』のコレクションを手に、背中には大きな花のタトゥーが描かれていました。肩甲骨の間に、黒と青を基調としたタチアオイの花があり、そこから腰元まで一本の線が伸