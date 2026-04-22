【イスタンブール共同】英紙フィナンシャル・タイムズは21日、米軍が13日にイラン港湾封鎖を始めて以降、少なくとも34隻のイラン関連タンカーが封鎖をくぐり抜けたと報じた。うち6隻で、9億1千万ドル（約1400億円）相当のイラン産原油計1070万バレルを積載していたという。イランはホルムズ海峡を事実上封鎖する一方、原油輸出を続けている可能性がある。同紙は船舶追跡サービスの情報として、34隻中19隻がペルシャ湾を抜けた