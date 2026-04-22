憲法改正を目指す参議院自民党の議員連盟が発足し、きょう（22日）、初めての総会が開かれました。会長に就任した中曽根弘文・党憲法改正実現本部長「党本部全体の改正の運動を参議院からしっかりと後押しをしていく。そして1日も早く改正を実現するというようなことが主な活動だと思います」きょう（22日）、初めて総会が開かれた「参議院自民党憲法改正実現議員連盟」には、参議院自民党の議員ら80人以上が参加し、自民党の憲法