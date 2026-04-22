アメリカ南部フロリダ州で2025年に起きた銃乱射事件をめぐり、対話型AI（人工知能）「チャットGPT」に対する捜査が始まりました。フロリダ州の司法長官は21日、8人が死傷した2025年4月の州立大学での銃乱射事件について、対話型AI「チャットGPT」と開発元の「オープンAI」に対する刑事捜査に着手したと発表しました。司法長官は、当時20歳だった事件の容疑者が、犯行前にチャットGPTからどの銃や弾薬を使うべきか助言を受けていた