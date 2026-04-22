神宮球場東都大学野球リーグは22日、神宮球場で第3週の2回戦3試合が行われ、亜大が連勝で勝ち点を挙げた。亜大は入耒田の3安打4打点の活躍などで中大に9―3で快勝した。青学大は立正大に4―2、東洋大は国学院大に9―4で勝ち、1勝1敗で3回戦に持ち込んだ。