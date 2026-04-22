酒に酔って飲食店の店員に暴行した疑いで逮捕された元ラグビーリーグワン所属選手が不起訴になりました。ラグビーリーグワンの「NECグリーンロケッツ東葛」に所属していた元選手の男性（36）は3月、東京・渋谷区の路上で飲食店の店員に殴るなどの暴行を加えた疑いで、現行犯逮捕されました。東京地検は男性について、22日付で不起訴処分としました。理由については、「犯行後の状況も踏まえて不起訴処分とした」としています。男性