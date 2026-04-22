築20年ほどの家を売却しようと考えたとき、「仲介」と「買取」のどちらを選ぶべきか迷う方は多いでしょう。できるだけ高く売りたい一方で、早く現金化したいという希望もあるはずです。 本記事では、仲介と買取の価格差や売却期間の目安を解説し、それぞれの特徴を踏まえた選び方のポイントを紹介します。 仲介と買取の違いとは？ 基本的な仕組みを理解する 不動産の売却方法には大きく分けて「仲介」と「買取」