犬が見つめる先にいるのは、いったい何なのか。全編を犬視点で描く異色ホラー『GOOD BOY／グッド・ボーイ』より、特報映像、本ポスター、場面カットが届けられた。 本作の主人公は、レトリバー犬のインディ。霊に取り憑かれた飼い主を守ろうとする物語で、最大の特徴は“全編犬視点”で恐怖が描かれることだ。誰もいない部屋の隅をじっと見つめる、何かに向かって突然吠える――犬を飼ってい