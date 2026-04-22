「BOSS2ndシーズン」(ファミリー劇場) 3月に最終回を迎えた日曜劇場「リブート」での演技が好評を博した戸田恵梨香。4月には占い師・細木数子の生涯を演じるNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の配信も控えており、強烈なワードで一世を風靡した細木を演じる戸田の凄みのある演技は、予告映像から早くも話題を呼んでいる。俳優デビューから25年余り経ち、キャリアを重ねるごとに熟達する演技力で圧倒的な存在感を放ってい