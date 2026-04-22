Ryzen向けChallengerマザーが多数登場ASRockから、AMD X870E/X870/B850チップセット搭載マザーボードが登場、発売が開始された。上位モデル「X870E Challenger WiFi」は、20+2+1フェーズの強力な電源回路を搭載。1000μFの高耐久コンデンサにより、高い安定性を実現した。5GbE、Wi-Fi 7、USB4タイプCなども備える。価格は、ブラックが58,000円前後、ホワイトが60,000円前後。ASRockの「X870E Challenger WiFi」。大型のM.2ヒートシ