【モデルプレス＝2026/04/22】4人組バンドSEKAI NO OWARIが、新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げることを発表した。【写真】セカオワ“2児の親”「溢れ出るイケメンオーラ」息子とのハグショット◆SEKAI NO OWARI、新マネージメント会社設立発表日本を代表する4人組バンドとしての地位を確立し、今年2026年にはメジャーデビュー15周年を迎え、7月・8月にはドームツアーの開催も予定しているSEKAI NO OWARI。そんな