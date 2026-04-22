【モデルプレス＝2026/04/22】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日から準備をした手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「肉も卵も焼いててすごい」スーパー寝坊した日の弁当◆織田信成、手作り弁当披露長男の高校入学以降、連日手作り弁当をストーリーズに投稿している織田。今回の投稿では「スーパー寝坊して卵焼く肉焼くだけのお弁当」「寝坊して