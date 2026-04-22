【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの安田美沙子が4月21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを公開し反響を呼んでいる。【写真】44歳2児のママタレ「綺麗な髪色」白髪染め＆ハイライト入れた新ヘア◆安田美沙子、初ハイライトでイメチェン安田は「44さいになりました。特になにもかわらず、たまたま白髪も気になって美容院に行って家に着いたら。。ハイライトを初めて入れてもらた」とつづり、美容院での写真を複数枚