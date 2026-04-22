中国の大手テクノロジー企業であるTencentがAIエージェントシステム「OpenClaw」を簡単にセットアップできるアプリケーション「QClaw」のベータ版をリリースしました。QClaw | Personal Local AI Agent & Desktop Automation Assistanthttps://qclawsg.qq.com/Tencent Launches QClaw Globally, Lowering Barriers to AI Agent Deployment - Tencent 腾讯https://www.tencent.com/en-us/articles/2202318.htmlOpen