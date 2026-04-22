3月14日（土）〜15日（日）、TOYOTA ARENA TOKYOにて、世界最高峰のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 25-26 REGULAR SEASON ROUND.7」が開催されました。今回も、CHAMPIONSHIP進出をかけて16チームが白熱のバトルを展開！さらに、15日に開催された「BLOCK HYPE」では、dip BATTLESのSPダンサーとしてTravis Japanの宮近海斗さんが登場し、会場を盛り上げました。今回は、2日間の試合レポとともに、「BLOCK VIBE」に出場した各