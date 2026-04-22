【RG 1/144 MSN-04FF サザビー[クリアカラー]】 5月2日発売予定 価格：8,910円 BANDAI SPIRITSはGUNDAM SIDE-Fで、ガンプラ「RG 1/144 MSN-04FF サザビー[クリアカラー]」を5月2日に先行販売する。価格は8,910円。 本製品は「RG 1/144 MSN-04FF サザビー」のパーツをクリアカラーに変更したガンプラ。外装には深みのあるクリアレ