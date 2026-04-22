◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜スタジアム）２人組ロックバンドのＴｈｉｓｉｓＬＡＳＴが２２日、阪神戦の試合前にＤｅＮＡのユニホームに身を包み、セレモニアルピッチを行った。リリーフカーに乗って登場し、山本と林が捕手を務めた。ワンバウンド投球を披露するとあたたかい拍手が送られていた。ＴｈｉｓｉｓＬＡＳＴはギター・ボーカルを務める菊池陽報とドラムスの鹿又輝直の２人組。２