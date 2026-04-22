◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）赤城山から吹き下ろす上州名物「空っ風」のいたずらか―。中日が守備の乱れで追加点を献上した。３点を先制された２回、なおも２死三塁でダルベックの打球は本塁上空へ。強風で風に流された打球を見て、捕手・石伊が慌てて内野陣に指示を送ったが、ボールは無情にもマウンド付近にポトリ。まさかの形で４点目を失い、先発の桜井は立ち尽くした。打球には誰も触れなかったが、