バラエティに、ドラマに大活躍中の森香澄さんがRayにカムバック！今回は、そんな森香澄さんに、上品に“肌見せ”を楽しむための「アウター活用術」を教えてもらいました。これを読めば、おしゃれと自分磨きのモチベーションがアップすること間違いナシ♡森香澄の夏先取り肌見せすたいるトレンドと品のよさを詰め込んで♡あざとさも上品さも、ガーリーさもオトナの色気も……。どんどん魅力を増している森香澄さんが、ぷ