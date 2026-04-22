◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセンフレッシュな状態で巻き返しを図る。アドマイヤズームはＤＰコース（ポリトラック）を単走で追われ、馬なりのままでフィニッシュした。前脚を大きくかき込む走りで、迫力十分の動きだった。友道調教師は「単走でサッと。１週前もしっかり時計が出ているからね」とうなずいた。