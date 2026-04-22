“そもそもメガソーラーは大反対。地球の環境のためにやっていることなのに山を切り拓いて…。この矛盾を、どう子どもに説明できるのか。これはお笑いユニット、ぺこぱの松陰寺太勇さんが、2025年の夏にネット配信番組で北海道・釧路湿原で進むメガソーラー建設をテーマにしたコーナーで語ったコメントだ。再生可能エネルギー（以下、再エネ）は脱炭素社会には必須のものだが、その裏で自然破壊の危険性もはらんでいる。先述した釧