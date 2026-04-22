◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(22日、横浜スタジアム)DeNAが3回にミスが絡み阪神に逆転を許しました。DeNAは3点リードの3回、先発の竹田祐投手が先頭の茨木秀俊投手に四球を与えると、続く近本光司選手はショートゴロとしますが京田陽太選手が2塁へ送球すると、その返球をセカンドの牧秀悟選手が取ることが出来ず、エラーで出塁を許します。さらに中野拓夢選手にも四球を選ばれ、無死満塁のピンチとなると竹田投手は続く森下翔太