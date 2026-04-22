◇プロ野球セ・リーグ DeNA-阪神(22日、横浜スタジアム)阪神の大山悠輔選手が逆転の満塁ホームランを放ちました。1-4と3点ビハインドの3回、フォアボールに相手のエラーが絡むなどノーアウト満塁をつくります。このあと3番・森下翔太選手と4番・佐藤輝明選手は倒れ2アウトとなりましたが5番・大山選手に打席がまわると、DeNA先発の竹田祐投手の初球をとらえライトスタンドへ満塁ホームランで5-4と逆転しました。大山選手は2回の第1