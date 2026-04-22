今年のゴールデンウイークの渋滞予測。ピークは下りが5月2日、上りが5日となっています。NEXCO東日本、中日本によりますと、ゴールデンウイークの渋滞は後半の5連休に集中し、下りのピークは5月2日、上りのピークは5日だということです。去年よりも10キロ以上の渋滞が増えるとみられ、中央道下り相模湖IC付近や、関越道上り坂戸西スマートIC付近などを先頭に40キロ以上の渋滞が予測されています。連休最終日の6日は比較的渋滞が少