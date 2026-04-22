◇パ・リーグ日本ハムー楽天（2026年4月22日エスコンF）楽天のルーク・ボイト内野手（35）が1軍に昇格し、「3番・DH」で先発出場。初回の第1打席は二ゴロに倒れたが、4回2死の第2打席ではチーム初安打となる中前打。23打席ぶりの安打で加藤貴の完全投球を阻止した。来日2年目のボイトは開幕から打率・140と不振で、10日に出場選手登録を抹消。2軍では8試合に出場し、打率・310、1本塁打、4打点で、この日再昇格。試合前