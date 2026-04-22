4月から支給対象が拡充された高校授業料無償化のオンライン手続きでシステムの不具合が見つかり、文部科学省が17日から手続きを中止していることが関係者への取材で分かった。27日再開を目指す。4月分の締め切りを27日より前に設定している都道府県もあり、文科省が締め切り延長などを要請している。手続きは13日から始まり、生徒や保護者が原則オンラインで申請することになっている。一部で、申請画面から他の申請者の氏名や