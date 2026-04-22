日本成長戦略会議で発言する高市首相（左から3人目）＝22日午後、首相官邸政府は22日、日本成長戦略会議を開き、あらゆる産業の横断的な課題について議論した。女性の離職率低下を目的とした家事支援サービスの利用促進策として国家資格を創設し、試験を2027年秋ごろに実施することを確認した。家事支援サービスは他人に自宅に入られることに抵抗があるといった理由で利用が伸び悩んでいる。国がお墨付きを与えることで信頼性