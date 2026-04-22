【サンフランシスコ＝平沢祐】米大リーグは２１日、各地で行われ、ドジャースの大谷はジャイアンツ戦の七回に内野安打を放ち、連続試合出塁を球団２位タイの５３とした。先発の山本は７回３失点で２敗目。スコアは１―３。ホワイトソックスの村上はダイヤモンドバックス戦の二回に４試合連続アーチとなる９号ソロを放った。試合は１１―５で勝利。フィリーズ戦に先発したカブスの今永は７回１失点で２勝目。鈴木は七回に１号２ラ