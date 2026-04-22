「巨人−中日」（２２日、上毛新聞敷島球場）巨人・石塚裕惺内野手が「３番・遊撃」で先発出場しプロ初打点をマークした。１点を先制しなおも２死一、三塁の場面。力強いスイングから右方向に打球を運び、フェンス直撃の三塁打を放ちプロ初の長打もマークした。高卒２年目は三塁ベース付近で両手を突き上げて喜び、ベンチの先輩・坂本も大喜びだった。遊撃のレギュラー・泉口が２１日の試合前練習中に打球が顔面に直撃して