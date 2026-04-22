岩手・大槌町で山林と複数の建物を焼く火事があり、22日午後6時50分現在も消火活動が行われています。22日午後2時ごろ、大槌町小鎚の山林の周辺で「斜面から火が出ている」と付近の住民が消防に通報しました。消防が現場に到着した際、山林から少なくとも建物5棟に延焼しているのが確認され、この中には住宅も含まれている可能性が高いということです。けが人などの情報は確認されていません。現在も鎮火には至っておらず、県の防