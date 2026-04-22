櫻坂46の田村保乃さん（27）が、23日発売（※一部地域を除く）のウエディング情報誌『ゼクシィ国内リゾートウエディング2026 Summer & Autumn』の表紙に登場します。【写真】美しい…花嫁姿の田村保乃さん撮影は沖縄の自然豊かなロケーションで実施。海を望むチャペル、ブーゲンビリアが咲き誇るガーデン、幻想的な森の中など、リゾートならではの開放感あふれる空間で撮影が行われました。透明感のある笑顔が印象的なアップカ