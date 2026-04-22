「最近、一人暮らしの70代の母が家の中で転倒して大怪我しないか心配…でも、何から始めたら良いかわからない…」【写真】75歳以上対象のフレイル検診で介護予防そう語るのは、40代女性、専業主婦の高木ゆきえさん（仮名）。70代の母は、高木さん一家とは同じ県内に住んでいるものの、車で20分ほどかかる距離に離れて暮らしています。数年前に父は亡くなったため、母は一人暮らし。最近、足腰が弱くなった母を見て、今後を心配して