日本初の本格「グランツーリスモ」が幕張に登場トヨタとGAZOO Racingは、2026年4月10日から12日までの3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたヘリテージカーイベント「オートモビルカウンシル2026」に6台のスポーツカーを展示しました。そのセンターには、トヨタのスポーツカーを象徴する「2000GT」が置かれていました。日本のスポーツカー史に名を遺す2000GTとは、どんなクルマだったのでしょうか。【画像】超カッコ