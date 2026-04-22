私はカナエ（27）。約半年前に出産したユメに生まれつき「赤あざ」があることで、私は義母に心ない言葉を吐かれていました。そして今日はついに「2人目は産むな」「あなたのせいで」「あなたの両親が頭を下げに来ない」なんてことまで言うものだから私の怒りは頂点に達しました。旦那・マモル（27）は笑いながら義母をかばうし、もうユメを守れるのは私しかいません。こんな2人に遠慮してストレスをためる必要は一切ないと思うんで