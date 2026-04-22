嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第9話話にならない夫【編集部コメント】あーーもう！これだからこじれるんですってば！トモアキさん、もっとしっかりしてください！目の前のリサさんが超絶に嫌がっている