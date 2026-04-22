２２日から今年度の「熱中症警戒アラート」の運用が始まりました。 ２２日から１０月２１日まで実施される「熱中症警戒アラート」は、気温や湿度などをもとに算出される暑さ指数の予測から、熱中症になる危険が極めて高い地域に出されるもので、エアコンの効いた涼しい場所で過ごすことなどが呼びかけられます。また一段上の「熱中症特別警戒アラート」は、今年度から運用基準が見直されます。 過去に例のな