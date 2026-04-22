クマが冬眠から目覚め活動が活発になる時期を迎え、県はクマ対策の体制強化と情報共有を図るため、市町村の職員などを対象に会議を開きました。 この会議は、クマの対策強化へ向け県が毎年開いているもので市町村や県警の担当職員など約５０人が参加しました。 県によりますとクマによる被害が全国的に相次ぐ中、県内では昨年度、クマの目撃・出没件数が１３９３件、人的被害は１２人と、いずれも過去最多を記録しました。ちょ