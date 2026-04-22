県警で今年度初めての署長会議が開かれ、丸山潤本部長が、「県民の期待と信頼に応える一層の成果を上げてほしい」と訓示しました。 県警本部で開かれた署長会議には、県内１６の警察署の署長や本部の幹部ら約８０人が出席しました。 丸山本部長は、「安全・安心を実感できる群馬県の実現」に向け、犯罪の徹底検挙や安全で快適な交通社会の実現など、今後取り組むべき５つの重要課題を示しました。 このうち「安全で快適な交