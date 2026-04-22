樹脂粘土を使って草花を形づくる摘み花の作品展が２２日から前橋市で開かれています。 針のように青々と尖ったマツや黄色い小ぶりな花を咲かせるツワブキ。これらはすべて粘土でできています。２２日から臨江閣で始まったんのは、前橋市の「摘み花」作家・奥泉幸子さんと奥泉さんの教室で学ぶ生徒７０人の作品を展示する企画展です。 摘み花は、白い樹脂性の粘土を使い油絵の具で色を塗るのが特徴で、奥泉さんが独自に確立した