長崎市の学校法人「精道学園」が、小学校、中学校、高校のあわせて5校を再編し、来年度から男女共学に移行する方針を示しました。 少子化に対応し、多様な学びを実現するとしています。 学園は再編の理由として、地域の少子化や多様な学びの実現を挙げていて、25日に保護者向けの説明会を開くということです。 ※詳しくは動画をご覧ください