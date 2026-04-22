個人商店の再生へ『スーパーの女神』が立ち上がります。新潟市南区のスーパーを独自の店舗経営でV字回復させた35歳の女性社長が、地域の活性化へ新たな構想を語りました。 ■スーパー「マスヤ」 栗林礼奈社長 「10年後・20年後に、マスヤがいま売り上げ2億くらいだが100億の企業を目指して、マスヤがもうかれば地域が潤うみたいな。」 そう野望を語ったのは、創業78年 新潟市南区