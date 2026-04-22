これからの気象情報です。 23日(木)は、次第に雨の範囲が広がりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、魚沼市・南魚沼市・湯沢町には融雪注意報が出ています。 ◆4月23日(木)の天気 ・上越地方 早いところでは昼ごろから、にわか雨があるでしょう。 夜には各地で雨が降りそうです。 最高気温は18℃前後の予想です。 ・中越地方 山沿いでは、