2025年、県本土と種子島・屋久島地方を含む九州南部は平年より2週間も早い5月16日ごろに梅雨入りしました。22日は、梅雨入りを前に水害への対策を強化しようと消防の職員たちが河川の増水などを想定した訓練を行いました。(記者)「こちらでは後方を川に見立て水が溢れてきたときのために土のうを積み上げる訓練が行われている」22日、鹿児島市で行われた水防訓練。大雨による河川の氾濫など、水害への対策を強化しようと鹿児島