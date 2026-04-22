県内では、21日(火)から22日(水)にかけて『黄砂』の飛来が予想されていました。 こちらは22日(水)朝に新潟市中央区で撮影された写真です。ベランダに細かい砂のような汚れが付着しています。黄砂の飛来で気になるのは車の汚れですが、洗車時に注意すべきことを聞いてきました。 新潟市西区の中古車販売店。展示されている車には黄砂とみられる汚れが付着していました。 ■ブロス新潟寺尾店 赤川拓真店長 「今週に