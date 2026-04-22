22日(水)は晴れ間が広がって、日中は暖かくなりました。最高気温は、上越市高田で24.7℃まで上がり、今シーズン一番の暖かさになりました。その他も広く5月下旬並みの少し汗ばむ陽気になりました。 さて、県内では昨日から今日にかけて『黄砂』の飛来が予想されていました。こちらは新潟・中央区で撮影された写真です。ベランダの手すりに細かい砂のような汚れが付着しています。 黄砂の飛来は一旦今日で落ち着き