急速に人口減少が進む中、地域から選ばれる幼稚園・保育園になるためには、どんな取り組みが必要なのでしょうか？幼稚園・保育園の生き残りをテーマにした講演会が、鹿児島市で開かれ、県内の幼稚園・保育園経営者が学びました。講演したのは、全国で41の保育施設などを運営する立山 貴史さん (48 )です。立山さんは、過疎地の幼稚園を継いだ経験から、子どもの減少によって施設の維持が難しくなる現実を指摘。そのうえ