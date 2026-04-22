贅沢な海鮮からスイーツまで。今年もこの季節がやってきました。北の大地のグルメを楽しめる北海道物産展が２２日から鹿児島市の百貨店で始まり、初日から多くの人で賑わいました。キラキラ輝く北海道産のいくらに、若鶏を油でカラッと揚げた商品など、北の大地の絶品グルメを楽しめる「初夏の北海道物産展」が２２日から、鹿児島市の山形屋で始まりました。初夏の開催は今年で20回目で初出店9社を含む、110社が出店し、